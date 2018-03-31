القاهرة - أ ش أ

صدر عن دار روافد بالقاهرة كتاب بعنوان “الأغاني.. دراسة عن الأغنية المصرية من 1901 حتى 2017” للباحثة بسنت حسن.

يتضمن الكتاب دراسة عن الأغنية المصرية من 1901 إلى 2017، أي منذ بداية عصر توثيق الأغاني بداية من الكوبيات 1901 ثم الأسطوانات 3 مل في 1903 ثم الأسطوانات 5 مل ويليها الإذاعة والكاسيت وغيرها من وسائل التسجيل.

الكتاب مقسم إلى سبعة فصول، تستعرض خلالها الكاتبة كل ما يتعلق بالأغنية المصرية خلال تلك الفترة وانعكاسها على المجتمع المصري وكذلك التطورات التي شهدتها الأغنية المصرية من خلال طفرة الاتصالات والتواصل مع ثقافات مختلفة.

وتسلط هذه الدراسة الضوء على فن الأغنية، كفن حيوي يمكن استخدامه وتطويعه لتغيير المجتمع ولمواجهة الفكر المتطرف الذي يهدد أمن المجتمع المصري والعالم بأكمله.

تذكر الكاتبة أن رفضها لتشويه الأغاني في قالب المهرجانات الذي انتشر مؤخرا كان السبب الأساسي في السعي وراء سماع الأغاني القديمة ومن ثم التعرف على التراث الغنائي المهدور، فأرادت أن توثق تاريخ الأغنية المصرية ليكون كتابها مرجعا يعود إليه الشباب لمعرفة مدى عظمة تاريخهم وأهمية الأغنية.

واجابت الكاتبة على سؤال كيف يمكن تفعيل هذه الدراسة لتخدم المجتمع؟ بأنه من خلال محاربة الأفكار المتطرفة التي ترى أن الغناء حرام، فنذكر أن بالأغنية تم استقبال الرسول في المدينة المنورة وتم بناء أول مسجد في الإسلام بالغناء.

وتضيف أن من المهم في هذا السياق معرفة أهمية فن الأغنية عن غيره من الفنون، فلا يحتاج لوسيط بينه وبين المتلقي ولا يحتاج لدراسة أكاديمية لفهمه، إذ يمكننا توصيل الرسائل المباشرة للمجتمع من خلاله.

وتؤكد الكاتبة كذلك أهمية تفعيل دور الرقابة على المصنفات الفنية؛ ومنها الأغنية؛ كما ينص القانون للحفاظ على القيم المجتمعية، وكذلك تعزيز حجب ما هو مخل على شبكات التواصل المختلفة.