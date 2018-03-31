أخبار مصر - عصمت سعد

يختتم معرض سيتي سكيب 2018 مصر، فعالياته اليوم السبت، في مقره الجديد بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة.

وقد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأربعاء الماضي، النسخة السابعة من المعرض 2018 بحضور عدد كبير من المستثمرين المهتمين بالقطاع العقاري.

وتناولت فعاليات المعرض مناقشة عناصر الابتكار في المشاريع الجديدة المعروضة خاصة مع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المزودة بمناطق تجارية وترفيهية والتي تعد عاملا محفزا للمطورين لإنشاء مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدام.

وعمل مطورو العقارات في المعرض هذا العام على تكثيف الجهود لجذب مشتري المنازل المحتملين بمجموعة من الفيلات والمنازل المستقلة في مشاريع جديدة.