نيويورك - أ ش أ

أكد المنسق الإنساني للأمم المتحدة في سوريا علي الزعتري إن أعداد النازحين من مدينة عفرين جراء العمليات العسكرية التركية فيها يفوق عدد المشردين من الغوطة الشرقية، مشيرًا إلى أن الجيش التركي لم يعط إلى الآن تصريحات لقوافل الإغاثة بدخول المدينة.

وأشار المنسق الأممي – في مقابلة مع قناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت – إلى أن أعداد النازحين من عفرين بلغت 180 ألف نازح، مطالبًا بتسهيل توصيل المساعدات وتقديم الإغاثة لهم.