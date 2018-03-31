غزة - أ ش أ

قصفت مدفعية الإحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شرق قطاع غزة، بعدة قذائف.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الإحتلال المتمركزة في مواقعها على الخط الفاصل شرق قطاع غزة، استهدفت مناطق زراعية بعدة قذائف، محدثة أصوات انفجارات أرهبت المواطنين عامة، والأطفال والنساء خاصة.

وجاء القصف بعد يوم دام في القطاع، هو الأكثر دموية منذ عدوان 2014، حيث قتلت وجرحت قوات الإحتلال مئات المواطنين شرق القطاع خلال تصديها بالقوة لمسيرات يوم الأرض.