روما - رويترز

رأس البابا فرنسيس قداس الجمعة العظيمة تحت حراسة مشددة حيث قاد موكب‭ ‬(درب الصليب) التقليدي حول مدرج روما الأثري المعروف باسم الكولوسيوم بمشاركة 20 ألف شخص في اليوم الذي يحيى فيه المسيحيون وفاة السيد المسيح صلبا.

وفُرضت إجراءات أمن أشد من العام الماضي مع زيادة عمليات التفتيش كلما اقتراب المشاركون من المنطقة. وشنت الشرطة الإيطالية هذا الأسبوع أربع مداهمات ضد أشخاص يُشتبه بأنهم من أنصار جماعات متشددة واعتقلت سبعة أشخاص أحدهم كان يخطط لشن هجوم بشاحنة.

وأقامت الشرطة حواجز من سيارات جيب عسكرية ومركبات مصفحة لمنع أي هجمات بشاحنات عند الكولوسيوم الواقع في قلب روما وأحد أكثر نقاط جذب السائحين في العاصمة الإيطالية.

وقال بابا الفاتيكان البالغ من العمر 81 عامًا إنه يجب أن يشعر كثيرون في العالم يوم الجمعة “بالخجل لفقدهم الإحساس بالخجل”. وأضاف أنه يمكن النظر إلى الخجل على أنه “نعمة” من الله.

وقال إنه يجب أن يشعر كثيرون “بالخجل لأن أجيالنا تترك الشبان في عالم تمزقه الانقسامات والحروب وعالم تلتهمه الأنانية”.

وأشاد البابا بمن يحاولون في الكنيسة إيقاظ “ضمير البشرية النائم” من خلال عملهم لمساعدة الفقراء والمهاجرين ونزلاء السجون.