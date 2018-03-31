وكالات

أعلن علماء فنزويليون وكولومبيون اكتشاف نوع جديد من الضفادع في جبال بيريخا عند الحدود بين البلدين.

وأطلق على هذا النوع اسم “هيلوسكيرتوس جابريريا”، وهو ذو جلد متعدد الألوان وصوت مميّز، ويعيش في الأنهار والمجاري المائية في المناطق التي يزيد ارتفاعها عن ألف متر عن سطح البحر.

وأطلق على هذا النوع اسم “جابريريا” إحياء لذكر جماعة من السكان الأصليين اندثرت تمامًا، كانت تعيش في هذه المنطقة من شمال غربي فنزويلا.

وقال عالم الأحياء فرناندو روخاس-رونخايك المشرف على الدراسة: “أمضينا سنوات طويلة، لنثبت أن هذا النوع هو نوع جديد”.