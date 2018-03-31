وكالات

كشفت دراسة جديدة أن ممارسة كبار السن لتمارين التأمل المكثفة والمستمرة تجعلهم يقظين في مرحلة الشيخوخة.

وقد سعت الدراسة – التي تعد الأولى من نوعها – إلى تقييم الفوائد التي اكتسبها كبار السن بعد ثلاثة أشهر من التدريب على التأمل بدوام كامل.

وقال الدكتور أنتونى زانيسكو أستاذ أمراض الشيخوخة في جامعة نيويورك: “إن الدراسة عكفت على تقييم القدرات المعرفية لمجموعة من الأشخاص الذين كانوا يتأملون بشكل منتظم قبل وبعد ذهابهم إلى معتكف دام ثلاثة أشهر… وبعد انتهاء المراجعة الأولى للمجموعة الأولى، تلقت المجموعة الثانية تدريبات مكثفة مماثلة”.

وكجزء من هذه الدراسة، أجريت تقييمات المتابعة ستة أشهر، و18 شهرًا و7 سنوات بعد الانتهاء من فترة المعتكف.

وتوصلت الدراسة إلى أن تمارين التأمل المستمرة ساعدت 85 في المائة من كبار السن على الاحتفاظ بيقظتهم وحالة الانتباه لديهم.