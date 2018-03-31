وكالات

ينال المخرج الأمريكي الشهير مارتن سكورسيزي، الجائزة السنوية التي تمنحها الجمعية الفرنسية لمخرجي الأفلام (إس آر إف) خلال مهرجان كان السينمائي.

ومنذ العام 2002، يكرّم المخرجون المنتمون لهذه الجمعية أحد نظرائهم في إفتتاح فعاليات “أسبوعي المخرجين” على هامش المهرجان السينمائي.

وتمنح جائزة “كاروس دور” (“العربة الذهبية”) التي سميت تكريمًا لفيلم يحمل هذا الاسم، من إخراج جان رونوار للسينمائيين تقديرًا لحسهم الإبداعي، وجرأتهم، واحترامهم أصول الإخراج والإنتاج.

وحاز سكورسيزي جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1976 عن فيلم “تاكسي درايفر”. وكان أحد السينمائيين الشباب الذين أحدثوا في مطلع السبعينات ثورة في السينما الأمريكية يطلق عليها النقاد تسمية “هوليوود الجديدة”.

وخلال هذه المرحلة المزدهرة من الناحية السينمائية، أخرج سكورسيزي عدة أفلام أصبحت أعمالًا مرجعية، منها “مين ستريتس”، و”تاكسي درايفر”، و”ريجينج بول”. وأنجز بعد ذلك الكثير من الأعمال الناجحة التي نالت إعجاب النقاد والجمهور، على حد سواء.

تقام دورة العام 2018 من مهرجان كان السينمائي بين 8 و19 مايو المقبل، واختيرت الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت لترأس لجنة التحكيم هذه السنة.