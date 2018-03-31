وكالات

قررت امرأة أمريكية أن تضحي بمبلغ 19000 دولار لتحافظ على حياة قطها الذي أصيب بفشل كلوي وهو في التاسعة من عمره، عبر إجراء عملية زرع كلية له.

على الرغم من أن راتب بيتسي بويد التي تعمل كأستاذة غير متفرغة، لا يتجاوز 46 ألف دولار في السنة، إلا أنها لم تتردد أبدًا بإنفاق مبلغ كبير لإنقاذ حياة قطها الذي كان على وشك الموت بعدما أصيب بفشل كلوي حاد.

وقالت بيتسي لمجلة بيبل “يحبني قطي ستانلي كما لم يحبني أي إنسان من قبل، أريد أن يبقى برفقتي لأطول فترة ممكنة. إنه أفضل صديق حظيت به في حياتي”.

وبعدما علمت بيتسي من بالتيمور، بأنها قد تفقد قطها بسبب القصور الكلوي الذي أصيب به، قررت أن تبذل كل ما بوسعها لإنقاذ حياته.

وفي البداية، واجهت بيتسي بعض الضغوط من العائلة والأصدقاء الذين نصحوها بأن لا تنفق أي أموال على قط كبير بالسن مثل ستانلي، وأن عليها أن تدخر المال لطفليها الصغيرين. إلا أن بيتسي وزوجها قررا استخدام الأموال التي ادخروها لشراء سيارة لإنقاذ حياة قطهما المفضل.

وأجريت عملية زرع الكلية من قبل فريق من الأطباء البيطريين في مستشفى ريان البيطري، حيث سارت الأمور على ما يرام وعاد القط ستانلي لحالته الطبيعية بعد شهر من الجراحة.