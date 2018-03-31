وكالات

بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه بتهمة صدم أم وطفلها بسيارته وفراره من مكان الحادث، اكتشف رجل صيني بأن ضحايا الحادث هما زوجته وطفله.

وكان زهانج فر من مكان الحادث تاركًا المرأة والطفل يواجهان الموت، دون أن يدري بأنهما زوجته وطفله. وأظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة في وقت لاحق، الرجل وهو ينفجر بالبكاء لدى اكتشافه بأن من صدمهما كانا زوجته وطفله.

وقال شهود عيان بأنهم استدعوا فرق الإسعاف بعد إصابة الطفل والمرأة في الحادث الذي وقع في إقليم شاندونج الصيني في العاشرة والنصف مساء، وتم نقل المصابين إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاة الطفل بعد وقت قصير، بينما ظلت الأم في وحدة العناية المركزة لعدة ساعات قبل أن توافيها المنية.

وألقت الشرطة القبض على زهانج في وقت لاحق من ليلة الحادث، حيث اعترف بأنه صدم امرأة وطفلها أثناء عودته للمنزل مساء.