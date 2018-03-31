نيويورك - أ ش أ

عقد مجلس الأمن الدولي صباح اليوم السبت، جلسة طارئة بناء على طلب دولة الكويت من أجل بحث التداعيات في قطاع غزة.

وأعرب مراقب فلسطين رياض منصور – خلال كلمته في الجلسة – عن شكره لدولة الكويت لدعوتها لعقد هذا الإجتماع الطارئ، لافتًا إلى أن فلسطين قررت إعلان اليوم السبت هو حداد وطني على أرواح شهداء غزة.

وقال منصور “أحيي جماهير الشعب الفلسطيني الصامد في الأراضي المحتلة وخارجها بمناسبة يوم الأرض، معربًا عن إدانته بأقوى العبارات المذبحة الإسرائيلية البشعة بحق الفلسطينيين”.

وأضاف أنه ينبغي على مجلس الأمن الدولي تحمل المسؤولية ووقف المجزرة وتوفير حماية للمدنيين الفلسطينيين، موضحًا أن المجزرة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين العزل والنساء والأطفال مقززة.

وقال منصور إن المتظاهرين لم يشكلوا أي تهديد لقوات الإحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن قوات الإحتلال الإسرائيلي ردت بشكل غير مبرر تجاه المظاهرات السلمية.

وأضاف مراقب فلسطين أن احتجاجات اليوم بداية لسلسلة من المظاهرات السلمية حتى ذكرى النكبة في مايو، لافتًا إلى أن إسرائيل كانت تستعد لارتكاب تلك المجزرة بحق الفلسطينيين.

وقال مراقب فلسطين إن حملة التحريض والعنف الإسرائيلي بحق الفلسطينيين لا علاقة لها بأمن إسرائيل، داعيًا مجلس الأمن إلى التحرك الفوري لممارسة مسؤولياته وفق الميثاق وتنفيذ قراراته في ضوء الانتهاكات الفادحة للحقوق المشروعة للفلسطينيين، مرحبًا باقتراح أعضاء المجلس بالتحقيق في المجزرة الإسرائيلية في قطاع غزة.

ومن جانبه أدان مندوب بوليفيا لدى مجلس الأمن بشدة الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدًا دعمه الكامل للجهود الدولية لتسوية الوضع في الأراضي المحتلة سلميًا.

ودعا مندوب بوليفيا إسرائيل إلى احترام القانون الدولي، موضحًا أنه في حال استمر الوضع الراهن في الأراضي المحتلة لن نتوصل إلى سلام عادل وشامل.

وقال إن الانتهاكات الإسرائيلية التي وقعت أمس بحق الفلسطينيين مزعجة، مطالبًا إسرائيل بوقف مصادرة الأراضي الفلسطينية ووقف الاستيطان.

ومن جهته أعرب مندوب بيرو عن أسف بلاده لمقتل فلسطينيين في أعمال العنف بقطاع غزة، لافتًا إلى أن الفلسطينيين من حقهم التظاهر بشكل سلمي.

وقال مندوب بيرو إنه يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي، مطالبًا جميع الأطراف بالاعتدال وضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد.

ومن جانبه أعرب مندوب الصين على قلقه لأعداد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبًا بالتحلي بوحدة الصف في مجلس الأمن الدولي لتسوية القضية الفلسطينية.

وطالب مندوب الصين باحترام القانون الدولي والإنساني وحماية المدنيين، لافتًا إلى أن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة تؤكد مدى التوتر في الأراضي الفلسطينية.