الأقصر - أ ش أ

أصيب 9 أشخاص بكسور وكدمات في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية منشية النوبة بالطود جنوب الأقصر، مساء يوم الجمعة، حيث كانت السيارة تقل 11 راكبًا.

وعلى الفور توجه محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر، إلى مكان الحادث حيث تابع نقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم، والاطمئنان من مدير المستشفى على حالتهم.

وكانت 10 سيارات إسعاف قد توجهت إلى مكان الواقعة فور الإبلاغ عن الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي.