أخبار مصر - سماء المنياوي

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بشدة ما قامت به القوة القائمة بالإحتلال (إسرائيل) من قمع وحشي تجاه المظاهرات التي انطلقت في قطاع غزة لإحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الأمر الذي أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه الجريمة الوحشية تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ازاء حماية الشعب الفسلطيني.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إدانة هذه الجريمة النكراء، والتدخل الفوري لإنهاء هذه الإنتهاكات الإسرائيلية الصارخة، وإيقاف هذه الجرائم العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن القوة القائمة بالإحتلال (إسرائيل) لاتزال مستمرة في سياسة الغطرسة وتحدي المجتمع الدولي، من خلال ممارسات الترهيب والتهجير والقتل والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ضاربةً بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية، حيث تنتهك القوة القائمة بالإحتلال (إسرائيل) بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة والإتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية وتمارس جرائمها على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

وجدد رئيس البرلمان العربي، تضامن البرلمان العربي الكامل مع الشعب الفلسطيني، في سبيل نضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، واتخاذ الخطوات العملية التي تضع الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها، لاسيما مجلس الأمن الدولي، أمام مسؤولياته الحقيقية، للتصدي لهذه الجرائم الوحشية التي تركتب يوميًا بحق الشعب الفلسطيني.