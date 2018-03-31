أخبار مصر - السبت 31 مارس

* الفلسطينيون يخضبون الأرض بدمائهم.. 16 شهيدًا و1500 جريح في مسيرة العودة الكبرى.

* فيلتمان: سوريا أكبر مثال على فشل المجتمع الدولي في معالجة الكوارث.

* روسيا تختبر صاروخًا مزودًا بـ16 رأسًا نوويًا وقادرًا على محو بريطانيا.

* أنقرة ترفض عرضًا فرنسيًا للوساطة مع “قوات سوريا الديمقراطية”.

* سيناتور جمهوري: قرارات تاريخية لترامب في مايو بشأن كوريا وإيران.

الخليج الإماراتية

* الفلسطينيون يخضبون الأرض بدمائهم.. 16 شهيدًا و1500 جريح في مسيرة العودة الكبرى.

* “الجامعة” تدين وحشية الإحتلال في غزة.

* عريقات: لا قوة في العالم قادرة على تطويع شعبنا.

* الآلاف يتحدون الحصار ويؤدون “الجمعة” برحاب الأقصى.

* محمد بن سلمان: جماعة “الإخوان” حاضنة للإرهابيين.

* السعودية: الإمارات شريك أساسي في دعم شعب اليمن.

* هادي يؤكد أن استكمال تحرير تعز أولوية ملحة.

* مقاتلات التحالف تقصف تعزيزات الميليشيات في نهم ومعسكرًا في ذمار.

* مواجهات في صرواح والبيضاء واستهداف مواقع الإنقلابيين في صعدة.

* أكاديميون يمنيون يحذرون من تدمير ممنهج للتعليم وتسميم أجيال المستقبل.

* الإنقلابيون يرسلون 7 آلاف طفل للدراسة في قم الإيرانية.

* فيلتمان: سوريا أكبر مثال على فشل المجتمع الدولي في معالجة الكوارث.

* مقتل عنصرين وإصابة خمسة من التحالف بهجوم في سوريا.

* الأكراد يشعلون الخلاف بين فرنسا وتركيا.

* الدوحة تحاول ابتزاز الدول الأربع.. وتلوّح بطرد 250 ألف مصري.

* المعارضة القطرية: “الحمدين” يناور بتوسيع علاقاته مع الصين.

* مسؤول بحريني: قطر تسعى لتكون دولة عظمى بأجندات خارجية.

* صحيفة تكشف عن وثائق تفضح دور قطر الداعم للإرهاب في ليبيا.

* قطر تستخدم “ولد الطايع” لتفجير الأوضاع في موريتانيا.

* روسيا تختبر صاروخًا مزودًا بـ16 رأسًا نوويًا وقادرًا على محو بريطانيا.

* ماكرون يعتزم تقليص البرلمانيين 30%.

* تشيكيا تسلم واشنطن روسيًا متهمًا بالقرصنة المعلوماتية.

* أفغانستان تجري الإنتخابات البرلمانية والمحلية في أكتوبر.

* عقوبات على 49 كيانًا لانتهاك الحظر على كوريا الشمالية.

الشرق الأوسط

* مئات الضحايا في قمع الإحتلال “مسيرة العودة” في “يوم الأرض”.

* مقتل 17 فلسطينيًا وإصابة أكثر من ألف آخرين على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

* فلسطينيو 48 يعلنون في يوم الأرض الدفاع عن عروبة القدس في مواجهة التهويد.

* تركيا تتهم إسرائيل باستخدام “غير متكافئ” للقوة ضد الفلسطينيين.

* واشنطن تؤكد أن خطة السلام ستطرح قريبًا و”تفاجئ الجميع”.

* منع أعضاء الكنيست من دخول باحات الأقصى لثلاثة أشهر.

* ترمب يبلغ مساعديه برغبته في انسحاب أمريكا من سوريا.

* محادثات دي ميستورا في موسكو تمهد للقمة الروسية ـ التركية ـ الإيرانية.

* فصيل “جيش الإسلام” يرفض التهجير من دوما.

* أنقرة ترفض عرضًا فرنسيًا للوساطة مع “قوات سوريا الديمقراطية”.

* قلق في سنجار من تكرار تهديدات إردوغان باقتحامها.

* أحمد الحريري: “حزب الله” جزء من ميليشيا إيرانية للتخريب.

* “كفاية” الأمريكي يدعو أوروبا لموقف واضح من حكومة سلفا كير.

* المعارضة المسلحة في جنوب السودان تطالب بإطلاق سراح زعيمها مشار بدون شروط.

* مظاهرات في طرابلس للمطالبة بإنهاء المرحلة الانتقالية.

* وفد من البنتاجون يجري مفاوضات في أنقرة حول صفقة الباتريوت.

* إقالة وزير داخلية كوسوفو ورئيس الاستخبارات على خلفية اعتقال 6 أتراك ونقلهم إلى أنقرة.

* بنما تدرج الرئيس الفنزويلي على قوائم غسل الأموال.

* جنرال أمريكي: القوات الأفغانية قادرة على هزيمة “طالبان”.

* مشاركة نسائية نادرة في اعتصام بأفغانستان للمطالبة بالسلام.

الإتحاد الإماراتية

* 1432 شهيدًا وجريحًا في ذكرى يوم الأرض.

* منظمة التحرير تطالب بمحاسبة إسرائيل دوليًا.

* الأزهر يدين قمع مسيرات الفلسطينيين السلمية.

* محمد بن سلمان يحذر من اندلاع حرب مع إيران.

* 14 قتيلًا وجريحًا مدنيًا دهسًا بـ”دبابة حوثية” في البيضاء.

* مقتل 5 مدنيين من أسرة واحدة بانفجار لغم “حوثي” في الجوف.

* مليشيات الحوثي تخضع السلطة القضائية لإصدار أحكام خارج نطاق القانون.

* خبراء لـ”الإتحاد”: إطلاق الحوثيين صواريخ على الرياض وحادث التفجير بالإسكندرية يؤكد التآمر القطري.

* المعارضة القطرية: نظام تميم يحاول ابتزاز واشنطن.

* مؤسسة روسية: نتائج زيارة تميم إلى موسكو متواضعة.

* إعلاميون ومثقفون تونسيون وليبيون: قطر تواجه سيناريوهات خطيرة جدًا.

* السعودية وأفريقيا الوسطى تقيمان علاقات دبلوماسية.

* 8 قتلى بهجوم انتحاري تبناه “داعش” شرق ليبيا.

* تونس: إيقاف 7 تكفيريين يحرضون على الإرهاب.

* موسكو: طرد موظفين دبلوماسيين من 23 دولة.

* إيطاليا: اعتقال شاب مغربي للتحريض على الإرهاب.

* الفرنسيون يطالبون ماكرون بحملة ضد المتطرفين.

* ترامب يربط إنجاز إتفاق التبادل الحر مع كوريا الجنوبية بالمفاوضات مع الشمال.

* سيناتور جمهوري: قرارات تاريخية لترامب في مايو بشأن كوريا وإيران.

* أمريكا تعتزم فحص حسابات التواصل الإجتماعي لطالبي التأشيرات.