صحافة عربية: الفلسطينيون يخضبون الأرض بدمائهم.. 16 شهيدًا و1500 جريح في مسيرة العودة الكبرى
أخبار مصر - السبت 31 مارس
* الفلسطينيون يخضبون الأرض بدمائهم.. 16 شهيدًا و1500 جريح في مسيرة العودة الكبرى.
* فيلتمان: سوريا أكبر مثال على فشل المجتمع الدولي في معالجة الكوارث.
* روسيا تختبر صاروخًا مزودًا بـ16 رأسًا نوويًا وقادرًا على محو بريطانيا.
* أنقرة ترفض عرضًا فرنسيًا للوساطة مع “قوات سوريا الديمقراطية”.
* سيناتور جمهوري: قرارات تاريخية لترامب في مايو بشأن كوريا وإيران.
الخليج الإماراتية
* الفلسطينيون يخضبون الأرض بدمائهم.. 16 شهيدًا و1500 جريح في مسيرة العودة الكبرى.
* “الجامعة” تدين وحشية الإحتلال في غزة.
* عريقات: لا قوة في العالم قادرة على تطويع شعبنا.
* الآلاف يتحدون الحصار ويؤدون “الجمعة” برحاب الأقصى.
* محمد بن سلمان: جماعة “الإخوان” حاضنة للإرهابيين.
* السعودية: الإمارات شريك أساسي في دعم شعب اليمن.
* هادي يؤكد أن استكمال تحرير تعز أولوية ملحة.
* مقاتلات التحالف تقصف تعزيزات الميليشيات في نهم ومعسكرًا في ذمار.
* مواجهات في صرواح والبيضاء واستهداف مواقع الإنقلابيين في صعدة.
* أكاديميون يمنيون يحذرون من تدمير ممنهج للتعليم وتسميم أجيال المستقبل.
* الإنقلابيون يرسلون 7 آلاف طفل للدراسة في قم الإيرانية.
* فيلتمان: سوريا أكبر مثال على فشل المجتمع الدولي في معالجة الكوارث.
* مقتل عنصرين وإصابة خمسة من التحالف بهجوم في سوريا.
* الأكراد يشعلون الخلاف بين فرنسا وتركيا.
* الدوحة تحاول ابتزاز الدول الأربع.. وتلوّح بطرد 250 ألف مصري.
* المعارضة القطرية: “الحمدين” يناور بتوسيع علاقاته مع الصين.
* مسؤول بحريني: قطر تسعى لتكون دولة عظمى بأجندات خارجية.
* صحيفة تكشف عن وثائق تفضح دور قطر الداعم للإرهاب في ليبيا.
* قطر تستخدم “ولد الطايع” لتفجير الأوضاع في موريتانيا.
* روسيا تختبر صاروخًا مزودًا بـ16 رأسًا نوويًا وقادرًا على محو بريطانيا.
* ماكرون يعتزم تقليص البرلمانيين 30%.
* تشيكيا تسلم واشنطن روسيًا متهمًا بالقرصنة المعلوماتية.
* أفغانستان تجري الإنتخابات البرلمانية والمحلية في أكتوبر.
* عقوبات على 49 كيانًا لانتهاك الحظر على كوريا الشمالية.
الشرق الأوسط
* مئات الضحايا في قمع الإحتلال “مسيرة العودة” في “يوم الأرض”.
* مقتل 17 فلسطينيًا وإصابة أكثر من ألف آخرين على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.
* فلسطينيو 48 يعلنون في يوم الأرض الدفاع عن عروبة القدس في مواجهة التهويد.
* تركيا تتهم إسرائيل باستخدام “غير متكافئ” للقوة ضد الفلسطينيين.
* واشنطن تؤكد أن خطة السلام ستطرح قريبًا و”تفاجئ الجميع”.
* منع أعضاء الكنيست من دخول باحات الأقصى لثلاثة أشهر.
* ترمب يبلغ مساعديه برغبته في انسحاب أمريكا من سوريا.
* محادثات دي ميستورا في موسكو تمهد للقمة الروسية ـ التركية ـ الإيرانية.
* فصيل “جيش الإسلام” يرفض التهجير من دوما.
* أنقرة ترفض عرضًا فرنسيًا للوساطة مع “قوات سوريا الديمقراطية”.
* قلق في سنجار من تكرار تهديدات إردوغان باقتحامها.
* أحمد الحريري: “حزب الله” جزء من ميليشيا إيرانية للتخريب.
* “كفاية” الأمريكي يدعو أوروبا لموقف واضح من حكومة سلفا كير.
* المعارضة المسلحة في جنوب السودان تطالب بإطلاق سراح زعيمها مشار بدون شروط.
* مظاهرات في طرابلس للمطالبة بإنهاء المرحلة الانتقالية.
* وفد من البنتاجون يجري مفاوضات في أنقرة حول صفقة الباتريوت.
* إقالة وزير داخلية كوسوفو ورئيس الاستخبارات على خلفية اعتقال 6 أتراك ونقلهم إلى أنقرة.
* بنما تدرج الرئيس الفنزويلي على قوائم غسل الأموال.
* جنرال أمريكي: القوات الأفغانية قادرة على هزيمة “طالبان”.
* مشاركة نسائية نادرة في اعتصام بأفغانستان للمطالبة بالسلام.
الإتحاد الإماراتية
* 1432 شهيدًا وجريحًا في ذكرى يوم الأرض.
* منظمة التحرير تطالب بمحاسبة إسرائيل دوليًا.
* الأزهر يدين قمع مسيرات الفلسطينيين السلمية.
* محمد بن سلمان يحذر من اندلاع حرب مع إيران.
* 14 قتيلًا وجريحًا مدنيًا دهسًا بـ”دبابة حوثية” في البيضاء.
* مقتل 5 مدنيين من أسرة واحدة بانفجار لغم “حوثي” في الجوف.
* مليشيات الحوثي تخضع السلطة القضائية لإصدار أحكام خارج نطاق القانون.
* خبراء لـ”الإتحاد”: إطلاق الحوثيين صواريخ على الرياض وحادث التفجير بالإسكندرية يؤكد التآمر القطري.
* المعارضة القطرية: نظام تميم يحاول ابتزاز واشنطن.
* مؤسسة روسية: نتائج زيارة تميم إلى موسكو متواضعة.
* إعلاميون ومثقفون تونسيون وليبيون: قطر تواجه سيناريوهات خطيرة جدًا.
* السعودية وأفريقيا الوسطى تقيمان علاقات دبلوماسية.
* 8 قتلى بهجوم انتحاري تبناه “داعش” شرق ليبيا.
* تونس: إيقاف 7 تكفيريين يحرضون على الإرهاب.
* موسكو: طرد موظفين دبلوماسيين من 23 دولة.
* إيطاليا: اعتقال شاب مغربي للتحريض على الإرهاب.
* الفرنسيون يطالبون ماكرون بحملة ضد المتطرفين.
* ترامب يربط إنجاز إتفاق التبادل الحر مع كوريا الجنوبية بالمفاوضات مع الشمال.
* سيناتور جمهوري: قرارات تاريخية لترامب في مايو بشأن كوريا وإيران.
* أمريكا تعتزم فحص حسابات التواصل الإجتماعي لطالبي التأشيرات.
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