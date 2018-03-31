رام الله - أ ش أ

حذر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي الإدارة الأمريكية من إحباط جهود جلسة مشاورات مجلس الأمن الدولي ومنع صدور أية إدانة ضد دولة الإحتلال الإسرائيلي على جرائمها التي ارتكبتها يوم الجمعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقال المالكي – في تصريحات مساء يوم الجمعة – “إن هذه الإدارة اعتمدت سياسة العداء بحق كل ما هو فلسطيني، ومنعت بناء على تلك السياسة مجلس الأمن أن يأخذ دوره المطلوب في إدانة جرائم إسرائيل التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني أو في تبني إجراءات عقابية بحق دولة الإحتلال”.

وأضاف “في حال أقدمت الإدارة الأمريكية على هذا الإجراء سنجد أنفسنا متوجهين للجمعية العامة للأمم المتحدة لدعوتها للانعقاد تحت بند (متحدون من أجل السلام)، لإدانة سياسة المنع الأمريكية بحق قرارات مجلس الأمن حول حقوق الشعب الفلسطيني، وبإلحاق الهزيمة بها مرة أخرى”.