غزة - أ ش أ

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قناصة الإحتلال الإسرائيلي تعمدوا إطلاق النار على المتظاهرين السلميين شرقي قطاع غزة ما أوقع عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى.

وذكر المركز – في بيان مساء يوم الجمعة – أن الاستهداف هذه المرة كان ضد تجمعات سلمية واضحة تضم مئات الآلاف بما في ذلك آلاف النساء والأطفال; وعبر استخدام أعيرة نارية حية مباشرة ودون تهديد على حياة الجنود ما يعكس استهتار تلك القوات بحياة مئات الآلاف من المشاركين.

وأكد المركز أن استخدامًا مفرطًا للقوة من قبل جنود الإحتلال وبقرار من أعلى مستوى سياسي في إسرائيل لقمع مئات الآلاف من المواطنين المشاركين في تظاهرات سلمية بالكامل على بعد مئات الأمتار من الشريط الحدودي مع إسرائيل دون مبرر أو وجود أي خطر أو حتى تهديد على حياة جنود الإحتلال.

ووفق المشاهدات الميدانية لباحثي المركز، فإن عشرات القناصة من قوات الإحتلال الذين تمركزوا خلف سواتر رملية داخل الشريط الحدودي الفاصل شرق القطاع أطلقوا النار بشكل متقطع وعمدي تجاه المشاركين في التجمعات السلمية التي ضمت مئات الآلاف من المواطنين، وتركزت في 5 مناطق شرق قطاع غزة، موقعين عمليات قتل وإصابات مباشرة في صفوف المتظاهرين.

وأظهرت مشاهدات باحثي المركز أن قوات الإحتلال استهدفت المشاركين في التجمعات الخلفية للتظاهرة، حيث كانوا يسقطون الواحد تلو الآخر، على بعد مسافات تزيد عن 300 متر من الشريط الحدودي، إلى جانب بعض الذين حاولوا بأعداد قليلة الاقتراب من الشريط الحدودي، ما يدلل على وجود قرار رسمي باقتراف جرائم قتل وإيذاء جسدي ضد المتظاهرين; تنفيذًا لسياسة التخويف والترهيب التي انتهجها الإحتلال الإسرائيلي وناطقوه ومسؤولوه على مدار الأيام الماضية; لمحاولة خفض المشاركة الشعبية في التجمعات السلمية.