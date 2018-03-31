عدن - أ ش أ

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن محافظة تعز في طريقها إلى التحرير من يد المليشيات الحوثية، مشيرًا إلى أن استكمال تحرير تعز يعتبر أولوية ملحة باعتبارها روح الجمهورية اليمنية ورائدة النضال، وذلك من أجل استعادة مؤسسات الدولة وبناء اليمن الاتحادي القائمة على النظام والقانون والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال إطلاع قائد المنطقة العسكرية اليمنية الرابعة اللواء الركن فضل العمري يوم الجمعة الرئيس اليمني على الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في جبهة الراهدة ضد مليشيات الحوثي الإنقلابية.

وأوضح اللواء العمري أن قوات الجيش اليمني سيطرت على دار الشيخ مانع حسن في السحي على مشارف الضلعة جنوب الراهدة بتعز، وتقدمت قوات اللواء الثاني مشاة وسيطرت على جبل شيفان بالكامل، كما سيطرت على منطقة القردوف والتباب المجاورة للقردوف بعد تكبيد مليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.