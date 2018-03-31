رام الله - أ ش أ

أعلن المنسق العام للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف عن إضراب شامل في كل المحافظات الفلسطينية حدادًا على أرواح الشهداء واستنكارًا لمجزرة الإحتلال الإسرائيلي وإرهابه وسقوط العدد الكبير من الشهداء والجرحى في جريمة مبيتة تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي السياق، أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود مساء يوم الجمعة عن قرار الحكومة تعطيل كافة المدارس والجامعات وكافة مؤسسات الوطن والدوائر الحكومية والخاصة التي تعمل اليوم السبت.

وجاء قرار الحكومة إلتزامًا بقرار الرئيس محمود عباس الذي أعلن حدادًا وطنيًا عامًا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا يوم الجمعة خلال إحياء ذكرى (يوم الأرض).