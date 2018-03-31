أ ف ب

أقر الإسباني جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، يوم الجمعة، بأنه كان يخشى الإقالة من منصبه العام الماضي عندما كان الوضع مختلفًا عن الموسم الجاري حيث يتجه نحو إحراز لقب بطل الدوري.

وصرح المدرب السابق لبرشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني عشية الانتقال إلى ليفربول لمواجهة إيفرتون: “لقد فكرت إذا لم تسر الأمور بشكل جيد، سأعود إلى البيت. سيحل محلي شخص آخر وسيجرب بطريقته. في تلك الفترة، كان هناك قلق من النتائج وما يمكننا القيام بتحسينه”.

واستعاد جوارديولا هذه الذكريات لأن مانشستر سيتي سقط أمام إيفرتون 0-4 على ملعب جوديسون بارك في يناير 2017.

وأوضح “في تلك اللحظة، أعتقدت بأن الإقالة قد تكون قادمة. هذا أمر طبيعي، وكل المدربين يفكرون بالإقالة إذا لم يفوزوا”.

وأنهى مانشستر سيتي الموسم الماضي في المركز الثالث بفارق 15 نقطة عن تشيلسي البطل، وهو مركز دون طموح إدارة النادي.

وتابع: “لكن في نفس الوقت، (أعتقدت بأنه) إذا لم تسر الأمور جيدًا الموسم التالي (الحالي)، إذا بقيت الأمور على حالها، سيعتبر (المدير الرياضي) تشيكي بيجرستاين و(المدير التنفيذي) فيران سوريانو أني لست جيدًا وسيقرران تغيير المدرب”.

وذكر جوارديولا الذي ينتهي عقده عام 2021، مجددًا بأنه سيبقى مع مانشستر سيتي الموسم المقبل، وقال “موسمي القادم هنا”.

وافتتح جوارديولا رصيده الموسم الحالي بإحراز لقب بطل كأس رابطة الأندية المحترفة، ويتقدم عشية المرحلة 32 من بطولة الدوري بفارق 16 نقطة على جاره مانشستر يونايتد، وتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه مواطنه ليفربول، لكنه خرج من مسابقة الكأس المحلية على يد ويجان.