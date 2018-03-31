كينشاسا - أ ش أ

قدرت جمهورية الكونغو الديمقراطية عدد النازحين جراء أعمال العنف فيها بنحو 230 ألف شخص، رافضة مجددًا أرقامًا أعلنتها منظمات إنسانية ناهزت 4.5 ملايين.

وقال وزير الشؤون الإنسانية برنار بيانجو – حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية يوم الجمعة – إن فى جمهورية الكونغو 231 ألفًا و241 نازحًا داخلها، في حين أن المنظمات الإنسانية تتحدث عن “أكثر من أربعة ملايين نازح”.

وأضاف أن حكومته تؤكد على عدم مشاركتها فى مؤتمر جنيف المزمع عقده في 13 أبريل المقبل، معتبرًا أن رد المنظمات غير الحكومية في ملف الوضع الإنساني فى الكونغو “ملتبس”.

ومنذ بضعة أشهر، تحذر الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من الوضع الذي أجبر 4.5 مليون نسمة على النزوح من أربع مناطق كبرى هي كيفو وتنجنيقا وكاساي وايتوري. ويسعى مؤتمر جنيف المقبل – الذي يعقد برعاية الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة – إلى جمع 1.7 مليار دولار لصالح العمل الإنساني في الكونغو الديموقراطية.