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تأهل فريق الفيصلي للمرة الأولى في تاريخه للمباراة النهائية، بكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بتغلبه على الأهلي 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الدور نصف النهائي من البطولة.

ويدين الفيصلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه زي إدواردو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77، عندما توغل لويس جوستافو من الناحية اليمنى، وسدد الكرة لتصطدم بمعتز هوساوي، لتعود إليه مرة أخرى قبل أن يمررها إلى إدواردو، الذي سدد الكرة، لكن سعيد المولد أبعد الكرة، قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو التي أوضحت أن الكرة عبرت المرمى ليعلن عن تقدم الفيصلي بالهدف الأول.

وأنهى الأهلي المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد حمدان الشمراني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بعد تدخل عنيف مع لويس جوستافو.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها تقنية الفيديو في الملاعب السعودية.

وتأهل الفيصلي لهذا الدور بعد أن تغلب على الوطني 3-2 في دور الـ32، ثم تغلب على النجوم بهدفين نظيفين في دور الستة عشر ثم تغلب على القادسية 3-2 في دور الثمانية.

ومن المقرر أن يلتقي الفيصلي في المباراة النهائية، مع الفائز من المباراة الثانية بالدور نصف النهائي، والتي ستجمع الباطن واتحاد جدة بعد غد الأحد.

يذكر أن الفيصلي لم يفز باللقب من قبل، في حين يعد الأهلي أكثر الأندية تتويجًا بهذا اللقب، إذ فاز به 13 مرة سابقة كان آخرها في 2016.

وجاءت بداية الشوط الأول متوسطة المستوى، إذ حاول كل فريق فرض سيطرته على مجريات اللعب.