رويترز

فاز الأمريكي جون إيسنر صاحب ضربات الإرسال القوية على خوان مارتن ديل بوترو 6-1 و7-6 في الدور قبل النهائي لبطولة ميامي المفتوحة للتنس يوم الجمعة لينهي مسيرة من 15 انتصارًا متتاليًا لمنافسه الأرجنتيني.

ولم يسبق للاعب الأمريكي الفوز بلقب ميامي وسيلتقي في النهائي يوم الأحد مع الفائز من مباراة الألماني المصنف الرابع ألكسندر زفيريف والإسباني بابلو كارينيو بوستا.

وقال إيسنر في مقابلة بالملعب “أقدم أفضل مستوياتي في التنس لأول مرة منذ فترة طويلة جدًا”.

واستغل إيسنر إجهاد ديل بوترو ليتفوق عليه بضربات الإرسال والضربات الأرضية القوية وأنهى اللاعب الأمريكي طويل القامة المجموعة الأولى لصالحه في 27 دقيقة فقط بعد أن كسر إرسال منافسه مبكرًا.

وحافظ كل لاعب على ضربة إرساله في المجموعة الثانية المتكافئة حتى حسم إيسنر شوط كسر التعادل لصالحه.

وسيصبح إيسنر أعلى لاعب أمريكي في التصنيف العالمي الذي سيصدر يوم الإثنين المقبل.

وقال عقب المباراة “واصلت عروضي الطيبة وقدمت اليوم أفضل مباراة لي وهو أمر مشجع للغاية”.

وتابع “بدنيًا أشعر اني في حالة رائعة وفي كامل الجاهزية لخوض النهائي”.

وخسر إيسنر 11 نقطة فقط على ضربة إرساله خلال المباراة وسدد 13 ضربة إرسال ساحق مقابل أربع ضربات فقط لديل بوترو الذي فاز على روجر فيدرر المصنف الأول عالميًا في نهائي إنديان ويلز.

وهيمن إيسنر على المجموعة الأولى وفاز بثلاثة أشواط متتالية في بداية المباراة أمام ديل بوترو.

وقال اللاعب الأمريكي “المجموعة الأولى كانت سهلة جدًا. بدا مجهدًا جدًا. خاض الكثير من المباريات والحظ ساندني في هذا الأمر أمام ديل بوترو”.

وتابع “كنت أعلم أن المجموعة الثانية ستكون أصعب”.