رويترز

أكدت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة إن بورصة نيويورك تجري محادثات لشراء بورصة شيكاجو بعد شهر ونصف الشهر من رفض منظمين أمريكيين بيع بورصة شيكاجو إلى تحالف يضم مستثمرين صينيين.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص على دراية بالأمر قولهم إن بورصة نيويورك قد تدفع حوالي 70 مليون دولار إلى بورصة شيكاجو.

وامتنعت بورصة شيكاجو عن التعقيب بينما لم ترد بورصة نيويورك على طلب للتعقيب.

وقالت بورصة شيكاجو في وقت سابق هذا الشهر إنها تبحث عن مشترين جدد محتملين بعد أن رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إتفاقًا قيمته حوالي 25 مليون دولار في فبراير (شباط)، لتنهي مسعى استمر عامين لبورصة شيكاجو لبيعها نفسها إلى تحالف يضم مستثمرين صينيين.