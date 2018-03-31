وست بالم بيتش (فلوريدا) - رويترز

أكد مسؤولان كبيران بالإدارة الأمريكية يوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مستشاريه برغبته في انسحاب قوات الولايات المتحدة مبكرًا من سوريا وهو الموقف الذي قد يثير خلافات بينه وبين الكثير من كبار مسؤوليه.

ويقضي ترامب عطلة عيد القيامة بضيعته في بالم بيتش في فلوريدا. وخلال كلمة في ريتشفيلد في أوهايو يوم الخميس كشف عن رغبته في سحب القوات الأمريكية من سوريا وتسليم المسؤولية الأمنية لدول من المنطقة.

وقال إن في ظل الانتصارات على تنظيم “داعش” الإرهابي “فإننا سنخرج من سوريا قريبًا جدًا”. وأضاف “سنعود إلى بلدنا الذي ننتمي إليه وحيث نريد أن نكون”.

وقال المسؤولان بالإدارة اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن تصريح ترامب خلال كلمته يعكس مشاورات داخلية مع مستشارين تساءل خلالها عن سبب بقاء القوات الأمريكية بينما يوشك المتشددون على الهزيمة.

وقال مسؤول إن ترامب أوضح أن “بمجرد تدمير داعش وفلولها فإن الولايات المتحدة ستتطلع إلى لعب دول بالمنطقة دورًا أكبر في توفير الأمن والاكتفاء بذلك”.

وأضاف المسؤول أن معالم هذه السياسة لم تتضح بعد.

وقال المسؤول الثاني إن مستشاري ترامب للأمن القومي أبلغوه بأنه ينبغي أن تبقى أعداد قليلة من القوات الأمريكية لعامين على الأقل لتأمين المكاسب التي تحققت بعد هزيمة المتشددين وضمان ألا تتحول سوريا إلى قاعدة إيرانية دائمة.

وذكر المسؤول أن كبار مساعدي ترامب للأمن القومي بحثوا الوضع في سوريا خلال إجتماع بالبيت الأبيض لكنهم لم يستقروا بعد على إستراتيجية للقوات الأمريكية في سوريا ليوصوا بها حتى ينفذها ترامب مستقبلًا.

وقال المسؤول “حتى الآن لم يُصدر‭ ‬(ترامب) أمرًا بالانسحاب”.

وينتشر نحو ألفي جندي أمريكي في سوريا.