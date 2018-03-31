رويترز

أكدت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الشهري يوم الجمعة إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بمقدار ستة آلاف برميل يوميًا في يناير (كانون الثاني) إلى 9.964 مليون برميل يوميًا.

وعدلت الوكالة تقرير ديسمبر (كانون الأول) بالرفع بمقدار تسعة آلاف برميل إلى 9.958 مليون برميل يوميًا. وجاءت هذه المكاسب بفعل زيادة في إنتاج الحقول البحرية، الذي ارتفع 5 بالمئة إلى 1.62 مليون برميل يوميًا من 1.55 مليون برميل يوميًا.

وقالت الإدارة إن الإنتاج انخفض قليلًا في ولايات رئيسية منتجة للنفط مثل تكساس وآلاسكا، بينما ارتفع إنتاج نورث داكوتا قليلًا إلى 1.16 مليون برميل يوميًا.

وبحسب تقرير الإنتاج الشهري للإدارة فإن إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات الأمريكية الثماني والأربعين المتجاورة انخفض بنسبة 1.4 بالمئة إلى 86 مليار قدم مكعبة يوميًا في يناير (كانون الثاني)، رغم أنه ما زال يمثل زيادة قدرها 9.9 بالمئة على أساس سنوي.

وانخفض الإنتاج 2.8 بالمئة في تكساس، أكبر ولاية أمريكية منتجة للغاز الطبيعي، ليصل إلى 22 مليار قدم مكعبة يوميًا، كما تراجع الإنتاج في بنسلفانيا ولويزيانا.

وارتفع الإنتاج في أوكلاهوما بمقدار 7.51 مليار قدم مكعبة يوميًا، وهو رقم قياسي مرتفع جديد لتلك الولاية وهي ثالث أكبر منتج بين الولايات الثماني والأربعين المتجاورة.