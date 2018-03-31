أخبار مصر - السبت 31 مارس

* بوتين يهنئ الرئيس السيسي: نتائج الإنتخابات أظهرت مكانتكم العالية بين مواطنيكم.

* د. خالد عبد الغفار: خارطة طريق جديدة للبحث العلمي أمام الرئيس خلال أيام.

* 27 مليار جنيه زيادة في أجور العاملين بالدولة.

* وزير الأوقاف: دماء الشهداء هرم رابع في بناء الدولة المصرية.

* البابا تواضروس الثاني: السيسي يمتلك رؤية ملتزمة ومتوازنة.

أخبار اليوم

* بوتين يهنئ الرئيس السيسي: نتائج الإنتخابات أظهرت مكانتكم العالية بين مواطنيكم.

* في تقليد غاب 13 عامًا السيسي يؤدي اليمين أمام البرلمان.. خطاب للرئيس وتكليف حكومة جديدة واستقالة المحافظين.

* أهالي الشهداء: دماء الأبطال لم تذهب هباء.. مشاركتنا أقل مايمكن تقديمه لأرواح شهدائنا.

* الجيل الذهبي: دافعنا عن مصر بالسلاح في حرب 73.. وبأصواتنا في 2018.

* العمال: رسالة المحلة وصلت للداخل والخارج.

* فرسان الإرادة: القادم أحلى.

* د. خالد عبد الغفار: خارطة طريق جديدة للبحث العلمي أمام الرئيس خلال أيام.

* ضبط أكبر عملية فساد بالوحدات الحسابية بجامعة الإسكندرية.. القبض على موظفين استوليا على 13 مليون جنيه في عام واحد.

* وزير الصحة أمام مجلس الأعمال المصري الكندي: مصنعان جديدان لأدوية الأورام.. ومشتقات الدم خلال العام الحالي.

* بنك مصر: 21 جهاز غسيل كلوي بـ 14.5 مليون جنيه لمستشفيات جامعة أسيوط.

* تطوير 3 قرى بسوهاج بالتعاون بين صندوق “تحيا مصر” ووزارة الإستثمار.

* 27 مليار جنيه زيادة في أجور العاملين بالدولة.

* طرح 76 ألف و211 قطعة أرض و 100 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة.

* تأمين الكهرباء لمدن الساحل الشمالي والعلمين الجديدة بـ 1.7 مليار جنيه.

* شركة مصرية تتولى صيانة آبار البترول في 5 دول عربية وإفريقية.

* 1263 منشأة صناعية حصلت على تراخيص بالمدن الصناعية والمحافظات.

* بمشاركة 60 شركة.. 5 آلاف فرصة عمل للشباب في ملتقى للتوظيف.

* 2018 عام تخفيض فائدة البنوك.. الخبراء: “المركزي”‬ يستهدف وصول الفائدة إلى 14٪ نهاية العام.

* جهاز تنمية المشروعات والبنك الأهلي يوقعان عقدًا لتنمية المشروعات الصغيرة بـ 400 مليون جنيه.

* “الزعيم” يسدد 5.3 مليون جنيه للضرائب وأديب 5 ملايين.

الأهرام

* الهيئة الوطنية: فحص شامل لأوراق العملية الإنتخابية ونتائج الفرز.. البت في الطعون عند تلقي الهيئة لها اليوم وغدًا والنتيجة النهائية الإثنين.

* رئيس بعثة الإتحاد الإفريقي لمتابعة الإنتخابات الرئاسية: الاقتراع امتاز بالشفافية.. ومشاركة المرأة المصرية مبهرة.

* التقارير الأولية للمنظمات غير الحكومية: الإنتخابات كانت الأفضل في معايير الشفافية والنزاهة والإلتزام.

* خبير دستوري: استقالة الحكومة تقديرية والمحافظون يعتبرون مستقيلين بنهاية مدة الرئيس.

* الخشت يشيد بمشاركة المجتمع الجامعي في الإنتخابات الرئاسية.

* البابا تواضروس: الرئيس يتمتع بشعبية حقيقية.

* وزير الأوقاف: دماء الشهداء هرم رابع في بناء الدولة المصرية.

* “أبوشقة” يفوز برئاسة حزب الوفد.. وكبار العائلات تحسم المعركة.

* مرصد الإفتاء: أذرع الإخوان الإعلامية مليئة بالحقد والغل.

* رفع مكافأة المتميزين بمسابقة “قيام رمضان”.

* شهادة ثقة جديدة لجاذبية الإقتصاد المصري.. “النرويج السيادي” يضخ 1.35 مليار جنيه إستثمارات في 41 شركة بمصر.

* منتدى الأعمال المصري البرتغالي يجتمع الشهر المقبل.

* التموين: لازيادة في الأسعار الفترة المقبلة.

* ابتكار جديد “للتحنيط” يعيد أمجاد قدماء المصريين.

* صوت الاشتباك يرتفع حول صفقة الصيف بين “صلاح” و “نيمار”.. النجم البرازيلي أشعل “الميركاتو” برقم وهمي.. والفرعون خطف الضوء بمبلغ ضئيل.

* أزمة نفسية بين إكرامي والجهاز الفني للأهلي بسبب “حلم المونديال”.

* تعادل إنبي والمقاصة بدون أهداف في الدوري.

* الإسماعيلي: لا أزمات مع عواد والحارس حاضر أمام الأبيض.

الجمهورية

* البابا تواضروس الثاني: السيسي يمتلك رؤية ملتزمة ومتوازنة.

* وزير الأوقاف: الإنتخابات الرئاسية تمت بحيادية ونزاهة وأخرست المتربصين.

* بشهادة منظمات المراقبة الدولية: الإنتخابات الرئاسية.. شفافية وبيئة آمنة.

* نواب الشعب يعقدون جلسة الإثنين ويؤكدون: طوابير اللجان.. صفعة على وجوه دعاة المقاطعة.

* السفير علاء يوسف في جنيف: الدبلوماسية المصرية انتصرت في مجلس حقوق الإنسان.

* بحضور وزيرة الهجرة والسفير الياباني.. اليوم.. لقاء عربي لتوثيق أوضاع اللاجئات وحمايتهن دوليًا.

* مجلس جامعة المنيا: إعفاءات بالجملة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

* دمج 70 ألف “معاق” في المدارس.. تطوير مناهج التربية الفكرية.. بعد 60 سنة جمودًا!!

* الملا يوضح خطوات تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.

* وزير الإتصالات بحث مع نائب “فودافون” العالمية زيادة الإستثمارات.

* الإنتخابات الرئاسية.. تصعد بأرباح البورصة.

* بيانات مليون عامل في سجلات “العمالة الموسمية” خلال 3 أيام.

* السعيد في جدة.. بـ 90 مليونًا.. الأهلي يستنجد بجمعة.. وينتظر تقرير “السير والسلوك”.

* الزمالك يحصن إبراهيم وتوفيق.. جلال يقلص معسكر الإعداد للدراويش.

* بالكمبيوتر.. الفراعنة في دور الثمانية للمونديال.. المنتخب سيكون رابع أفريقي يتأهل.

* يوم الحسم في الطائرة الأفريقية.. صراع مصري ليبي.. والبقاء للأقوى.