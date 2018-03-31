صحافة مصرية: بوتين يهنئ الرئيس السيسي: نتائج الإنتخابات أظهرت مكانتكم العالية بين مواطنيكم
أخبار مصر - السبت 31 مارس
* بوتين يهنئ الرئيس السيسي: نتائج الإنتخابات أظهرت مكانتكم العالية بين مواطنيكم.
* د. خالد عبد الغفار: خارطة طريق جديدة للبحث العلمي أمام الرئيس خلال أيام.
* 27 مليار جنيه زيادة في أجور العاملين بالدولة.
* وزير الأوقاف: دماء الشهداء هرم رابع في بناء الدولة المصرية.
* البابا تواضروس الثاني: السيسي يمتلك رؤية ملتزمة ومتوازنة.
أخبار اليوم
* بوتين يهنئ الرئيس السيسي: نتائج الإنتخابات أظهرت مكانتكم العالية بين مواطنيكم.
* في تقليد غاب 13 عامًا السيسي يؤدي اليمين أمام البرلمان.. خطاب للرئيس وتكليف حكومة جديدة واستقالة المحافظين.
* أهالي الشهداء: دماء الأبطال لم تذهب هباء.. مشاركتنا أقل مايمكن تقديمه لأرواح شهدائنا.
* الجيل الذهبي: دافعنا عن مصر بالسلاح في حرب 73.. وبأصواتنا في 2018.
* العمال: رسالة المحلة وصلت للداخل والخارج.
* فرسان الإرادة: القادم أحلى.
* د. خالد عبد الغفار: خارطة طريق جديدة للبحث العلمي أمام الرئيس خلال أيام.
* ضبط أكبر عملية فساد بالوحدات الحسابية بجامعة الإسكندرية.. القبض على موظفين استوليا على 13 مليون جنيه في عام واحد.
* وزير الصحة أمام مجلس الأعمال المصري الكندي: مصنعان جديدان لأدوية الأورام.. ومشتقات الدم خلال العام الحالي.
* بنك مصر: 21 جهاز غسيل كلوي بـ 14.5 مليون جنيه لمستشفيات جامعة أسيوط.
* تطوير 3 قرى بسوهاج بالتعاون بين صندوق “تحيا مصر” ووزارة الإستثمار.
* 27 مليار جنيه زيادة في أجور العاملين بالدولة.
* طرح 76 ألف و211 قطعة أرض و 100 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة.
* تأمين الكهرباء لمدن الساحل الشمالي والعلمين الجديدة بـ 1.7 مليار جنيه.
* شركة مصرية تتولى صيانة آبار البترول في 5 دول عربية وإفريقية.
* 1263 منشأة صناعية حصلت على تراخيص بالمدن الصناعية والمحافظات.
* بمشاركة 60 شركة.. 5 آلاف فرصة عمل للشباب في ملتقى للتوظيف.
* 2018 عام تخفيض فائدة البنوك.. الخبراء: “المركزي” يستهدف وصول الفائدة إلى 14٪ نهاية العام.
* جهاز تنمية المشروعات والبنك الأهلي يوقعان عقدًا لتنمية المشروعات الصغيرة بـ 400 مليون جنيه.
* “الزعيم” يسدد 5.3 مليون جنيه للضرائب وأديب 5 ملايين.
الأهرام
* الهيئة الوطنية: فحص شامل لأوراق العملية الإنتخابية ونتائج الفرز.. البت في الطعون عند تلقي الهيئة لها اليوم وغدًا والنتيجة النهائية الإثنين.
* رئيس بعثة الإتحاد الإفريقي لمتابعة الإنتخابات الرئاسية: الاقتراع امتاز بالشفافية.. ومشاركة المرأة المصرية مبهرة.
* التقارير الأولية للمنظمات غير الحكومية: الإنتخابات كانت الأفضل في معايير الشفافية والنزاهة والإلتزام.
* خبير دستوري: استقالة الحكومة تقديرية والمحافظون يعتبرون مستقيلين بنهاية مدة الرئيس.
* الخشت يشيد بمشاركة المجتمع الجامعي في الإنتخابات الرئاسية.
* البابا تواضروس: الرئيس يتمتع بشعبية حقيقية.
* وزير الأوقاف: دماء الشهداء هرم رابع في بناء الدولة المصرية.
* “أبوشقة” يفوز برئاسة حزب الوفد.. وكبار العائلات تحسم المعركة.
* مرصد الإفتاء: أذرع الإخوان الإعلامية مليئة بالحقد والغل.
* رفع مكافأة المتميزين بمسابقة “قيام رمضان”.
* شهادة ثقة جديدة لجاذبية الإقتصاد المصري.. “النرويج السيادي” يضخ 1.35 مليار جنيه إستثمارات في 41 شركة بمصر.
* منتدى الأعمال المصري البرتغالي يجتمع الشهر المقبل.
* التموين: لازيادة في الأسعار الفترة المقبلة.
* ابتكار جديد “للتحنيط” يعيد أمجاد قدماء المصريين.
* صوت الاشتباك يرتفع حول صفقة الصيف بين “صلاح” و “نيمار”.. النجم البرازيلي أشعل “الميركاتو” برقم وهمي.. والفرعون خطف الضوء بمبلغ ضئيل.
* أزمة نفسية بين إكرامي والجهاز الفني للأهلي بسبب “حلم المونديال”.
* تعادل إنبي والمقاصة بدون أهداف في الدوري.
* الإسماعيلي: لا أزمات مع عواد والحارس حاضر أمام الأبيض.
الجمهورية
* البابا تواضروس الثاني: السيسي يمتلك رؤية ملتزمة ومتوازنة.
* وزير الأوقاف: الإنتخابات الرئاسية تمت بحيادية ونزاهة وأخرست المتربصين.
* بشهادة منظمات المراقبة الدولية: الإنتخابات الرئاسية.. شفافية وبيئة آمنة.
* نواب الشعب يعقدون جلسة الإثنين ويؤكدون: طوابير اللجان.. صفعة على وجوه دعاة المقاطعة.
* السفير علاء يوسف في جنيف: الدبلوماسية المصرية انتصرت في مجلس حقوق الإنسان.
* بحضور وزيرة الهجرة والسفير الياباني.. اليوم.. لقاء عربي لتوثيق أوضاع اللاجئات وحمايتهن دوليًا.
* مجلس جامعة المنيا: إعفاءات بالجملة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
* دمج 70 ألف “معاق” في المدارس.. تطوير مناهج التربية الفكرية.. بعد 60 سنة جمودًا!!
* الملا يوضح خطوات تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.
* وزير الإتصالات بحث مع نائب “فودافون” العالمية زيادة الإستثمارات.
* الإنتخابات الرئاسية.. تصعد بأرباح البورصة.
* بيانات مليون عامل في سجلات “العمالة الموسمية” خلال 3 أيام.
* السعيد في جدة.. بـ 90 مليونًا.. الأهلي يستنجد بجمعة.. وينتظر تقرير “السير والسلوك”.
* الزمالك يحصن إبراهيم وتوفيق.. جلال يقلص معسكر الإعداد للدراويش.
* بالكمبيوتر.. الفراعنة في دور الثمانية للمونديال.. المنتخب سيكون رابع أفريقي يتأهل.
* يوم الحسم في الطائرة الأفريقية.. صراع مصري ليبي.. والبقاء للأقوى.
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