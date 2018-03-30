القاهرة - أ ش أ

فاز نادي سموحة على نادي الشرطة البنيني في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة, وذلك في إطار منافسات بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة للرجال, والتي ينظمها النادي الأهلي وتستمر حتى 6 أبريل المقبل.

حسم فريق سموحة السكندري المباراة لصالحه بثلاثة أشواط نظيفة, بعد أن قدم لاعبوه أداء مميزا, ونجحوا بفضل الضربات الساحقة وحائط الصد القوي في الفوز بالأشواط الثلاثة التي جاءت نتائجها كالتالي (25-15 و25-10 و25-21).