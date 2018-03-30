دكار - أ ش أ

وقع أمادو با وزير الإقتصاد والمالية والتخطيط السنغالي اليوم الجمعة في دكار مع رئيس البنك الغرب الأفريقي للتنمية أكريستيان الوفلاند على إتفاقية يقدم بموجبها المصرف 30 مليار فرنك أفريقي موجهة لشبكة الطرق السنغالية.

ونقل التلفزيون السنغالي عن الوزير قوله هذه الليلة إن هذه المرحلة الثالثة من مشروع بناء الطرق المستهدفة بالإتفاقية مطلب شعبي سنغالي قديم سيساهم في تطوير آداء الإقتصاد السنغالي من خلال خفض وإنسياب حركة المرور وضمان سلامة الطرق والتبادل التجاري مع الدول المجاورة للسنغال.

وأشار الى أن المصرفي الغرب أفريقي للتنمية مول إتفاقيتين للطرق في السنغال بمبلغ 40 مليار ، مؤكدا أن هذا التمويل سيرفع تمويل المصرف في السنغال الى سبعين مليار فرنك أفريقي.