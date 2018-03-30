وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد عفيفي سعيد بشبرا خلفون بالمنوفية 30-3-2018 2018/03/30 - 23:03 وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد عفيفي سعيد بشبرا خلفون بالمنوفية 30-3-20182018-03-30T23:03:48+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة وزارة الداخلية تقيم إحتفالية لأمهات و زوجات شهداء الشرطة من الأفراد و المجندين 30-3-2018 وزير التعليم العالى و البحث العلمى يفتتح منشآت جديدة بجامعة طنطا 30-3-2018 البعثة الإفريقية : الإنتخابات الرئاسية فى مصر تمت فى جو سلمى للغاية و فى بيئة أمنة 30-3-2018 الوطنية للإنتخابات : لم نتلق أى طعون على محاضر اللجان العامة و البت فى الطعون خلال يومين 30-3-2018 إستمرار فعاليات التدريب المشترك درع الخليج 1 بمشاركة عناصر القوات المسلحة المصرية وزير الدفاع يبحث مع رئيس الأركان الباكستاني الأوضاع بالمنطقة ومكافحة الإرهاب
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