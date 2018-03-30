القاهرة - أ ش أ

واصل الأهلي انتصاراته في البطولة الإفريقية للكرة الطائرة وحقق فوزه الرابع، اليوم الجمعة، على فريق ريد سكين بطل ليسوتو بثلاثية نظيفة في إطار مباريات البطولة الإفريقية، والتي يستضيفها الأهلي حتى يوم 6 إبريل المقبل.

وحقق الأهلي الفوز في الثلاثة أشواط بنتيجة (25 -5) و(25 -9) و(25-16) ليفوز باللقاء بثلاثة أشواط نظيفة ويواصل عروضه الجيدة ويتأهل للدور المقبل، ويتبقى للأهلي مباراة غدا في دور المجموعات مع فريق أسبوار الكونغولي.