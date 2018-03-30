القاهرة - رويترز

أكد تقرير أصدره الملحق الزراعي بالسفارة الأمريكية في القاهرة إن انتاج القطن في مصر في موسم 2018-2019 من المتوقع أن يصل إلى 420 ألف بالة بزيادة حوالي 40 بالمئة عن موسم 2017-2018.

وأضاف التقرير أن انخفاض قيمة الجنيه المصري، وسياسات جديدة لزيادة المحاصيل وتحسين الجودة، وأسعارا أعلى لشراء المنتج المحلي تشجع المزارعين على توسيع المساحة المنزرعة بالقطن وزيادة الانتاج بعد سنوات من التراجع.

وقال التقرير إنه في ظل هذه البيئة الاقتصادية الجديدة فإن من المتوقع أن ترتفع صادرات مصر من القطن في الأعوام المقبلة بينما ستتراجع الواردات بشكل طفيف.

ومنذ أوائل 2017 عمدت الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات نشطة لحماية صناعة القطن من المزيد من التراجع. وتشرف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الآن بشكل مباشر على جودة بذور القطن وتقوم بتوزيعها.

وبالإضافة إلى ذلك رفعت الحكومة السعر الاسترشادي المعلن لشراء القطن بأكثر من 400 جنيه مصري (22.72 دولار) على مدار الموسم السابق ليصل إلى 2700 جنيه للقنطار من القطن الطويل التيلة المنتج في دلتا النيل، بينما زاد السعر الاسترشادي للقطن المتوسط والقصير التيلة إلى 2500 جنيه للقنطار.