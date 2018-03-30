القاهرة - أ ش أ

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء اليوم /الجمعة، استخدام العنف ضد المدنيين العزل بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة رفضها الشديد للاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة مسيرات سلمية خرجت لتحيي ذكرى يوم الأرض.

وأكدت وزارة الخارجية – في بيانها على دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة، داعية إلى تفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن إحياء يوم الأرض يذكر الجميع بضرورة العمل الجاد والسريع من أجل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.

كما دعت مصر جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس، وعدم تعريض حياة المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرة من خطورة استمرار الوضع القائم دون استئناف عملية السلام والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس مرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين.