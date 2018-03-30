الإسكندرية - أ ش أ

تنظم نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى (دورة الراحل محمود عبدالعزيز) على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية في الفترة من الأول وحتى 4 إبريل المقبل.

يشارك في المهرجان فنانون من أعضاء نقابة المهن التمثيلية، وطلبة من المعهد العالي للفنون المسرحية، وطلبة من قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، كما يضم المهرجان سبعة عروض تتنافس على مجموعة من الجوائز في المجالات المسرحية المختلفة.

كما تم اختيار لجنة تحكيم من منتجين ومخرجين وفنانين ممثلين منهم المنتج هاني أسامة والمخرج محمد مصطفى والمخرج مجدي الهواري والممثل أحمد صيام والملحن السكندري الدكتور محمد حسني والفنان الشاب إسلام عبدالشفيع.

يرأس المهرجان الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، ويديره الفنانان إيهاب يونس ورامي نادر، ويقدم في الافتتاح العرض المسرحي (سلم نفسك) إخراج الفنان خالد جلال.