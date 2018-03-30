اخبار مصر

اشراف : وجدان مباشر

اعداد : عماد حنفى

عشرات من الشهداء ومئات المصابين فى ذكرى “العودة ” دفعها ابناء الشعب الفلسطينى اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب المشاركين في “مسيرات العودة الكبرى” فيما أصيب المئات بالرصاص الحي والاختناق في المواجهات التي اندلعت ظهر اليوم الجمعة، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في ذكرى يوم الأرض.

14 شهيدا فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة

وقد اعلن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتبار يوم غد السبت يوم حداد وطني على شهداء قطاع غزة خلال مشاركتهم في مسيرة (العودة).

الرئيس الفلسطيني يعلن غدا يوم حداد على شهداء “مسيرة العودة”

كما طالب المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية يوسف المحمود بتدخل دولي فوري وعاجل لوقف إراقة دماء الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لوقف إراقة دماء الفلسطينيين

التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة لقى أدانات عدد من الدول والمنظمات انطلقت من الاردن وموسكو وجامعة الدول العربية حملت إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، المسئولية عما جرى في قطاع غزة اليوم

إدانات عربية ودولية للتصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة

كما أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء اليوم /الجمعة، استخدام العنف ضد المدنيين العزل بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة رفضها الشديد للاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة مسيرات سلمية خرجت لتحيي ذكرى يوم الأرض.

مصر تدين استخدام العنف ضد المدنيين العزل في فلسطين

كما ادان الازهر الشريف ومفتى الجمهورية بشدة قمع قوات الاحتلال الصهيوني الوحشي، اليوم الجمعة، للمظاهرات والمسيرات السلمية التي نظمها أبناء الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى الـ42 لـ(يوم الأرض) ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء ومئات الجرحى.

الأزهر يدين قمع الاحتلال الصهيوني لمسيرات الفلسطينيين

المفتي يدين استخدام إسرائيل القوة لقمع مظاهرات “يوم الأرض”

وحول الانتخابات الرئاسية صرح المستشار محمود الشريف المتحدث الاعلامى باسم الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة لم تتلق أى طعون على قرارات اللجان العامة.

“الوطنية للانتخابات”:لم نتلق أى طعون على قرارات اللجان

والى جنيف حيث أكد السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة إن الدبلوماسية المصرية حققت تحركات فاعلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،شملت تصحيح معلومات خاطئة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر،واتخاذ عدة قرارات مهمة لا تخص فقط الشأن المصري،وإنما تتضمن أيضا قضايا مصيرية

علاء يوسف: نجحنا في تصحيح المعلومات عن الأوضاع بمصر

وعلى صعيد الازمة السياسية بين روسيا والغرب على خلفية تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجي سكريبال واصلت موسكو والعواصم الاوروبية اليوم تبادل طرد السفراء فيما ينذر بحقبة جديدة من الحرب الباردة وتأزم العلاقات الدولية

روسيا تقرر تقليصا جديدا للبعثات الدبلوماسية البريطانية لديها

روسيا تتبادل طرد السفراء مع الدول المتضامنة مع بريطانيا

بوتين” يبحث مع مجلس الأمن القومي الرد على طرد الدبلوماسيين الروس

رياضيا .. توج الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي رسميا ببطولة الدوري لموسم (2017-2018) بعد الفوز على سبورتنج في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

فريق سيدات الأهلي لكرة اليد يتوج بطلا للدوري

وعن انباء طقس السبت …يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة 15 24، وسط الدلتا 14 23 ، الإسكندرية 15 22 ، بلطيم 14 22 ،مطروح 12 20.

طقس السبت معتدل..والعظمى بالقاهرة 24

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