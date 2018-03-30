بنما سيتي - أ ش أ

أدرجت بنما، اليوم الجمعة، الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو” ومسئولين بارزين آخرين على قائمة مراقبة لغسيل الأموال.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ببنما نشرت قرارا ذكرت فيه أسماء 55 شخصا و16 شركة من فنزويلا ضمن الكيانات التي من المحتمل أن تكون مشتركة في غسيل الأموال.

وضمت القائمة أيضا “دياسدادو كابيلو” مسئول بارز بالحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا، والنائب العام الفنزويلي “طارق ويليام صعب” وبعض الوزراء بحكومة فنزويلا.

ويأتي هذا القرار بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على بعض أعضاء حكومة الرئيس مادورو.