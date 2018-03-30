الغردقة - أ ش أ

تمكنت الإدارة العامة لجمارك ميناء سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة.

اشتبه مأمور الجمرك – أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والسيارات القادمة من ميناء ضبا السعودي – في أحد الركاب وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 15 هاتفا محمولا ( إيفون 8 بلس) حاول إخفائها داخل الأمتعة الشخصية.

وقرر مدحت رجب أحمد مدير جمارك سفاجا، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.