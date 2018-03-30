القاهرة - أ ش أ

فاز فريق طلائع الجيش على ولايتا ديتشا الإثيوبي بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الجمعة.

وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات البطولة الإفريقية للكرة الطائرة للرجال على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، والتي ينظمها النادي الأهلي حتى 6 أبريل المقبل.

تغلب الجيش على الفريق الإثيوبي في الشوط الأول بنتيجة 25-10، وفي الشوط الثاني 25-15، فيما جاءت نتيجة الشوط الثالث والأخير 25-16.