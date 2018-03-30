عواصم - وكالات

أدانت عدد من الدول والمنظمات التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة هذا اليوم الجمعة والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء ومئات الجرحى.

من جهتها، حمل وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، المسئولية عما جرى في قطاع غزة اليوم، كنتيجة لانتهاكها لحق التظاهر السلمي واستخدامها للقوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل الذين خرجوا بالآلاف لإحياء ذكرى يوم الأرض والتأكيد على حقهم في العودة لديارهم، وفقا لحقوقهم القانونية والسياسية والإنسانية التي تضمنها لهم القوانين والأعراف الدولية.

ودعا المومني – في بيان صادر مساء اليوم – المجتمع الدولي للنهوض بمسئولياته في الضغط على إسرائيل للالتزام بمسؤولياتها كقوة قائمة بالاحتلال، ومعالجة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة، والذي يعتمد الغالبية العظمى من سكانه في حياتهم اليومية على المساعدات التي تقدمها الأونروا.

كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بأشد العبارات ما قامت به القوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، من تعامل وحشي مع المظاهرات التي انطلقت في غزة لإحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض مما أفضى إلى سقوط أعداد من القتلى ومئات المصابين في قطاع غزة حتى الآن، مؤكدا أن الاحتلال يتحمل المسئولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن هذه الأرواح التي أزهقت، وأن الترهيب لن يؤدي إلى قمع الفلسطينيين، بل سيقود في النهاية إلى انفجار الوضع على نحو ما جرى اليوم.

وفي موسكو، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها العميق من التقارير عن ارتفاع عدد الضحايا والجرحى في قطاع غزة، نتيجة لإجراءات الجيش الإسرائيلي للحد من أعمال الاحتجاج الفلسطينية التي بدأت اليوم تحت مسمى (مسيرة العودة الكبرى).