واشنطن - أ ف ب

سيتعين على الراغبين في الحصول على تأشيرة امريكية الافصاح عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وارقام هواتفهم السابقة، وحساباتهم البريدية الالكترونية، في إجراء جديد يطال 10 ملايين شخص سنويا. وبموجب خطة لوزارة الخارجية نشرت الجمعة، سيتعين على المتقدمين للحصول على تأشيرة سواء للزيارة او كمهاجرين محتملين، ملء قائمة بحساباتهم في مختلف شبكات التواصل الاجتماعي.

وسيكون على المتقدمين تعريف أي منصات يستخدمونها و”اي محددات هوية يستخدمونها في هذه المنصات خلال السنوات الخمسة السابقة لتاريخ الاستمارة”.

ونصت المذكرة المنشورة في السجل الفدرالي على ان “الأسئلة الأخرى تتضمن تقديم ارقام الهواتف المستخدمة سابقا، والحسابات البريدية الالكترونية، وسفرهم خارج دولهم خلال الخمس سنوات” السابقة.