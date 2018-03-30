أخبار مصر - احمد عوض

ينظم مركز دولفين لأطفال التوحد وصعوبات التواصل، الأثنين المقبل احتفالا تزامنا مع اليوم العالمى للتوحد، بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وعدد من نجوم الفن على راسه الفنان محمد ثروت ومجدى القاسم، وذلك تحت عنوان أمسك فى حلمك .

وأوضح كمال الدين حسين رئيس مجلس إدارة مركز دولفين لأطفال التوحد وصعوبات التواصل، أن الهدف من الاحتفال هو ادخال البهجة والفرحة على الأطفال داخل المركز، وكذلك لتعرف على مرضى التوحد كيفية التعامل معهم والأساليب الجديدة فى علاجهم .

وأضاف رئيس مجلس إدارة مرمز دولفين لأطفال التوحد أن من المقرر أن يحضر الحفل بجانب اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، كل من الفنان محمد ثروت، والفنان مجدى القاسم، والفنانة نادية مصطفى، وسميرة عبد العزيز وخالد الكيب وفيروز اركان فؤاد، والاعلامية تهانى البرتقالى، ويحضر من دولة باكستان الشيخ سيد صداقات

وأعلن “حسين” أن على هامش الأحتفال باليوم العالمى للتوحد سيقيم مركز دولفين لأطفال التوحد مارثون جرى بمشاركة أطفال المركز وعدد اخر من ابناء القصير وذلك يوم الأحد المقبل .