واشنطن - أ ش أ

انضم الممثل المكسيكي مانويل جارسيا رولفو إلى فريق عمل فيلم (جراي هاوند) من بطولة وتأليف النجم الأمريكي توم هانكس الحائز على جائزة (الأوسكار)، ويشاركه في البطولة كل من إليزابيث شو وروب مورجان وستيفن جراهام.

وذكر موقع (ديدلاين) أن أحداث الفيلم تدور خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يجسد النجم توم هانكس دور “كابتن كراوس” الذي يقود قافلة دولية تتكون من 37 سفينة، بينما تقوم الغواصات الألمانية بملاحقته.

يذكر أن العمل الفني مأخوذ عن رواية (ذا جود شيبرد) التي ألفها الكاتب سيسل سكوت فورستر وهو من إخراج أرون شنايدر.

يشار إلى أن مانويل جارسيا رولفو شارك في العديد من الأفلام منها (السبعة الرائعون) و(جريمة في قطار الشرق السريع).