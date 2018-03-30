اخبار مصر - شيرين حسين

نفت وزارة الموارد المائية والري صحة ما نسب إلى المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة بشأن الاجتماع المزمع عقده في الخرطوم بين دول النيل الشرقي والذي نشرته بعض المواقع.

وذكرت الوزارة – في بيان مساء اليوم الجمعة- أن رئيس القطاع أوضح لمندوب الجريدة الذي تواصل معه أن القطاع منشغل بالإعداد للاجتماع, إلا أن الجريدة أوردت على لسانه تصريحات أخرى لم تتم على الإطلاق.

وفي هذا الصدد, تهيب وزارة الموارد المائية والري بوسائل الإعلام الالتزام بالدقة عند نشر بيانات تتعلق بقضايا المياه لما لها من أهمية وحساسية.