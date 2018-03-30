الاسكندرية - أ ش أ

اكدت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم, إن الإسكندرية مدينة تمتلئ بالتراث والتاريخ والأحداث الزاخرة, مشيرة إلى أنه تشهد عددا من معارض الكتاب خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك خلال تفقدها ومحافظ الإسكندرية محمد سلطان, اليوم الجمعة, أقسام معرض الإسكندرية للكتاب, والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب تحت رعاية وزارة الثقافة. وأضافت الوزيرة, أن دور نشر كثيرة تقوم بعرض مجموعات مختلفة من الكتب لجميع الأعمار والفئات وبأسعار متفاوتة في متناول الجميع, مشيرة إلى أن هناك مجموعة من الكتب المميزة عن الإسكندرية وتاريخها.