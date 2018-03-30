نشرة المساء من اخبار مصر
اخبار مصر - عماد حنفى
14 شهيدا فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة
الرئيس الفلسطيني يعلن غدا يوم حداد على شهداء “مسيرة العودة”
الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لوقف إراقة دماء الفلسطينيين
الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية أراضي زراعية شرق غزة
الأزهر يدين قمع الاحتلال الصهيوني لمسيرات الفلسطينيين
المفتي يدين استخدام إسرائيل القوة لقمع مظاهرات “يوم الأرض”
“الوطنية للانتخابات”:لم نتلق أى طعون على قرارات اللجان
علاء يوسف: نجحنا في تصحيح المعلومات عن الأوضاع بمصر
روسيا تقرر تقليصا جديدا للبعثات الدبلوماسية البريطانية لديها
“بوتين” يبحث مع مجلس الأمن القومي الرد على طرد الدبلوماسيين الروس
روسيا تتبادل طرد السفراء مع الدول المتضامنة مع بريطانيا
طقس السبت معتدل..والعظمى بالقاهرة 24
الخارجية: مؤتمر افريقي لتبادل الخبرات بشأن الانتخابات
بعثة الإتحاد الإفريقي تشيد بحسن سير العملية الإنتخابية بمصر
خطيب الأزهر: شيوع الكذب في المجتمع يهدم استقراره
الأحد..بدء صرف المعاشات التأمينية لشهر أبريل
رفع مكافأة حفظة القرآن بمسابقة رمضان إلى ألفي جنيه
دراسة إدخال 6 تخصصات طبية لـ”البورد المصري”
اليوم..5 مرشحين يتنافسون على رئاسة حزب الوفد
دمياط تتعرض لموجة من الأمطار والطقس السييء
السبت..انقطاع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة 12 ساعة
فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الطقس
استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية
تداول 454 شاحنة بموانئ البحر الاحمر
البورصة المصرية تربح 150 مليار جنيه في الربع الأول من 2018
الأسهم اليابانية ترتفع مع صعود “شركات التكنولوجيا”
الانتهاء من أول تقرير مصري عن الأمن الغذائي
عقد منتدى أعمال مصري برتغالي في أبريل
شعث: التهديدات الإسرائيلية لن تقف أمام إرادة الشعب الفلسطيني
ارتفاع شهداء “يوم الأرض” لـ6 فلسطينيين واصابة 500
التوصل لاتفاق مع الفصائل المسلحة لخروجها من دوما بالغوطة
فرنسا لا تنوي شن هجوم بسوريا خارج اطار التحالف
“الصليب الأحمر”يستعد لمتابعة الأوضاع على حدود غزة
مقتل 6 من مسلحي “داعش” في غارة جوية أمريكية بأفغانستان
جوتيريش يشارك بمؤتمر جمع التبرعات لليمن بجنيف
مقتل وإصابة 7 من قوات التحالف في سوريا
استشهاد فلسطيني واصابة العشرات باشتباكات مع الاحتلال
تطوير اختبار دم بسيط لتشخيص أمراض الدماغ
ناسا تواصل البحث عن كواكب تدور حول نجوم خارج النظام الشمسي
“سبيس إكس” تقدم خدمات الإنترنت على مستوى العالم
فيسبوك يبدأ عملية “تحقق” من الصور ومقاطع الفيديو للحد من الأخبار الكاذبة
وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب بالإسكندرية
دار الكتب تحتفل باليوم العالمي للكتاب
اليوم..أحمد بدير يقدم الليلة الأخيرة لمسرحية “فرصة سعيدة”
“شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب” يستقبل عروض شبابية من 45 دولة
جورج وسوف ونجوى كرم في ليالي الربيع بطابا
بالصور.. قردة وتنانين تستمتع ببيض عيد القيامة بحديقة لندن
بالصور.. قطط البصرة تنعم بالرفاهية في فندقها الخاص
دجاجة بقيت على قيد الحياة سبعة أيام رغم فقدانها لرأسها
تكتشف وجود حقنة في عمودها الفقري بعد 14 عامًا من ولادة طفلها
السبت..وزير الرياضة يفتتح مجمع حمامات سباحة “فريدة عثمان”
ثلاثي مصري في نصف نهائي بطولة ماكاو المفتوحة للإسكواش
أسبوار الكونغولي يفوز علي نيمو ستارز الأوغندي ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة
ناصر وفودة يتوجان الفائزين بكأس أفريقيا للترايثلون بشرم الشيخ
فاب الكاميروني يفوز على جامعة زيمبابوي بـ”إفريقيا للطائرة”
أهلي بني غازي يفوز على مونجازا الكونغولي بإفريقيا للطائرة
الأهلي يستأنف تدريباته إستعداداً لطنطا
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