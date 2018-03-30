رام الله - أ ش أ

طالب المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية يوسف المحمود بتدخل دولي فوري وعاجل لوقف إراقة دماء الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحمل المتحدث الرسمي – في تصريح اليوم الجمعة – الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات التي تقترفها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في كافة أنحاء الأراضي المحتلة وخاصة في المحافظات الجنوبية.

واضاف أن مؤسسات المجتمع الدولي عليها أن تتحمل مسؤولياتها إزاء الشعب الأعزل الذي يحيي ذكرى يوم الأرض الخالد وهي إحدى المناسبات الوطنية الكبرى وذلك عبر المسيرات السلمية والتظاهرات والمهرجانات الشعبية والتي يواجهها الاحتلال الإسرائيلي بآلة البطش الرهيبة وإراقة الدماء في تحد سافر لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية التي تبيح للمواطنين العزل التعبير عن آرائهم بكافة الأشكال المتاحة كالمسيرات والمهرجانات والتظاهرات السلمية ضمن التحركات التي تعبر بشكل حضاري عن إصرار أبناء شعبنا البطل على نهج الكفاح والنضال حتى إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والسيادة والاستقلال.

ووجه تحية إجلال وإكبار إلى أرواح الشهداء الذين ارتقوا على مدار اليوم خلال مراسم إحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الخالد.. كما وجه تحية وفاء إلى جماهير فلسطين التي هبت في هذا اليوم كي تؤكد على الثوابت الوطنية والدفاع عن الأرض والالتفاف حول القيادة في مواجهة الحملة الاستعمارية.