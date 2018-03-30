براج (أ ف ب)

أعلنت جمهورية تشيكيا الجمعة إنها سلمت الولايات المتحدة مواطنا روسيا مطلوبا لدى واشنطن بتهمة قرصنة مواقع تواصل اجتماعي على الانترنت.

واودع يفغيني نيكولين المطلوب ايضا في روسيا بتهمة الاحتيال سجنا في براج منذ توقيفه في العاصمة التشيكية في 2016 في عملية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفدرالي (اف.بي.آي).

وتأتي القضية وسط اتهامات واشنطن لروسيا بأنها حاولت “التدخل” من خلال القرصنة في انتخابات 2016 التي فاز فيها دونالد ترامب، الامر الذي ينفيه الكرملين.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة العدل التشيكية تيريزا شيبالوفا على تويتر إن الوزارة “تؤكد تسليم المواطن الروسي ي. نيكولين للولايات المتحدة”، واضافت إن عملية التسليم “تمت ليلا”.