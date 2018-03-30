القاهرة - أخبار مصر

أكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 1200 آخرين، في مواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين خلال مظاهرات اليوم بمناسبة يوم الارض

كما استخدم الجيش الإسرائيلي لأول مرة طائرات دون طيار “درون”، لإسقاط قنابل غاز فوق المحتجين الفلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

واحتشد آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة في احتجاج يستمر 6 أسابيع، بإقامة مدينة خيام قرب الحدود الإسرائيلية للمطالبة بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى الأراضي التي أصبحت اليوم إسرائيل، ونصبت عشرات الخيام في 5 مواقع على امتداد الحدود.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، وضعت القوات الإسرائيلية دباباتها وتمركز القناصة على سواتر ترابية، وأطلقوا النار باتجاه متظاهرين فلسطينيين، قرب حي الشجاعية شرقي القطاع المحاصر.

كما استخدم الجنود الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الذين اقتربوا من السياج.