القاهرة - أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد،والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية..فيما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة 15 24، وسط الدلتا 14 23 ، الإسكندرية 15 22 ، بلطيم 14 22 ،مطروح 12 20.