الفيوم - أ.ش.أ

تنظم كلية التربية للطفولة المبكرة ( رياض الأطفال ) بجامعة الفيوم بعد غد الأحد الملتقى التوظيفي الثاني لخريجات الكلية.

وأكدت الدكتورة صفاء أحمد محمد عميد الكلية -في تصريح اليوم الجمعة- إن الملتقى الثاني للتشغيل والتدريب لطالبات وخريجات الكلية يهدف إلي توفير فرص عمل للشباب بالقطاعات المختلفة ويشارك فيه عدد من رجال الأعمال وأصحاب المدارس الخاصة.

كما يقوم الملتقى بتوفير التدريب والتأهيل اللازم للطالبات على العمل وتقوية مهاراتهن من خلال التعاقد على دورات تدريبية.