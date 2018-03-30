القاهرة - أخبار مصر

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الجمعة في تلقي الطعون على قرارات اللجان العامة وفقًا للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2018.

وتفصل الهيئة في تلك الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة ولجان الانتخاب بالخارج في يومي السبت والأحد، تمهيدًا لإعلان النتيجة الرسمية خلال مؤتمر صحفي تعقده الهيئة الوطنية، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات الاثنين الثاني من أبريل المقبل.

ويتم تقديم الطعون على النتيجة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة في يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3 و4 أبريل.